وزير الصحة الإيراني: الحظر الأمريكي على إيران يشمل شراء لقاحات كورونا

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الخميس، إن الحظر الأمريكي الجائر على بلاده، طال شراء المعدات الطبية والأدوية واللقاحات الضرورية، بينها لقاح كورونا.

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ولفت نمكي، إلى أن الحظر شمل قنوات التبادل المالي لدفع مستحقات شراء لقاح كورونا، وأضاف: "لا أتصور أن شعبا في العالم قد واجه الظلم والحظر الجائر كالشعب الإيراني".

وأوضح نمكي أنه "رغم هذا الحظر، إلا أن الوضع الصحي في إيران أفضل مما هو في العديد من بلدان العالم التي تمتلك بنى تحتية وإمكانيات أكثر مقارنة بما هو متوفر في إيران، وذلك بفضل التكاتف والتضامن بين مختلف أطياف الشعب الإيراني، وهو ما يبشر بتحقيق نتائج طيبة في غضون الأيام والأسابيع المقبلة على صعيدي الصحة والعلاج في البلاد".

وكان نمكي أكد في وقت سابق أنه سيتم استيراد لقاح كورونا قريبا إلى البلاد، تلبية لتوجيه رئيس الجمهورية حسن روحاني، رغم الحظر والضغوط.

المصدر: فارس