بوتين: روسيا لا تمارس الرقابة في الفضاء الإعلامي العالمي لكن تضطر للرد بالمثل على بعض الدول

أكد الرئيس الروي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تمارس الرقابة في الفضاء الإعلامي العالمي، لكنها مضطرة للرد بالمثل على بعض الإجراءات التي تتخذها دول أخرى في هذا المجال.

وقال بوتين في حديثه يوم الخميس في اجتماع مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تعليقا على محاولة بعض الجهات حظر حسابات وسائل إعلام روسية على شبكات التواصل الاجتماعي، قال إن "الشركاء الأجانب منخرطون في الرقابة. هذا أمر جلي لأي شخص عاقل. هذه رقابة، هذا مجال لمواجهة المعلومات. نحن لا نفعل هذا، أنا ألفت انتباهكم، ليس نحن! لكننا مجبرون على القيام بذلك للرد بطريقة ما".

المصدر: تاس