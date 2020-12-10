روحاني ونظيره الأفغاني يفتتحان مشروعا استراتيجيا بين البلدين

افتتح رئيس جمهورية إيران الاسلامية حسن روحاني ونظيره الأفغاني اشرف غني، الخميس، طريق السكك الحديدية الذي يربط بين مدينة خواف بمحافظة خراسان الإيرانية ومدينة هرات الأفغانية.

وفي تصريحه بمراسم الافتتاح، قال روحاني مخاطبا اشرف غني، عبر الفيديو: "اليوم، هو يوم السلام ويوم الرحمة والانفراج بالنسبة لكلا الشعبين الإيراني والأفغاني العظيمين؛ وذلك في ضوء القواسم التاريخية والثقافية التي تربط بينهما والمنطقة التي تعايشا فيها جنبا الى جنب في اجواء سادتها الاخوة وحسن الجيرة على مدى التاريخ".

وأضاف روحاني: "أن اليوم، سيخلد كأحد المناسبات التاريخية بالنسبة للشعبين الإيراني والأفغاني، ولطالما كانت علاقاتنا قائمة على الوئام والأفكار والثقافات والسلوكيات والجهود، والتي ستعزز هذه الاواصر عبر الطريق السككي الجديد".

يشار إلى أن طريق "خواف–هرات السككي" يمتد لنحو 140 كم ويشكل أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في إيران وأفغانستان.

وبافتتاح هذا المشروع الذي يصل مدينة خواف الإيرانية بولاية هرات الأفغانية، ستحدث نقلة نوعية في مجال ترانزيت السلع بين أوروبا وآسيا، بما يعزز دور إيران في ممرات الشرق إلى الغرب.

كما يؤدي هذا المشروع الى ربط أفغانستان عبر إيران بسائر المناطق الدولية، ومنها المياه الحرة الجنوبية ومنطقة القوقاز وتركيا والعراق وأوروبا، إلى جانب توفير خدمات الطرق السككية لنحو مليون شخص من الشعب الأفغاني في منطقة هرات.

المصدر: إرنا