إسرائيل تدرس فرض قيود صحية مشددة خلال الأعياد المسيحية واليهودية

تدرس الحكومة الإسرائيلية فرض قيود صحية خلال فترة الأعياد اليهودية والمسيحية، تشمل حظر التجمهر لأكثر من شخصين من نفس العائلة، ووقف الحركة التجارية بفترة المساء.

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وتناقش الحكومة الإسرائيلية فرض قيود صحية خلال عيد "الأنوار حانوكا" في التجمعات السكانية اليهودية، كما في فترة عيد الميلاد المسيحي، منها حظر التجمهر ليقتصر على شخصين فقط من نفس العائلة، ووقف الحركة التجارية اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف عصرا وحتى منتصف الليل.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إلى أن الحكومة ترغب في فرض هذه القيود بدءا من اليوم.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من أن البلاد على عتبة موجة وبائية ثالثة أشد خطورة، إذا لم يتم اللجوء إلى تدابير احترازية أكثر صرامة.

وبحسب "مكان"، فقدد تم استثناء مدينة إيلات ومنطقة فنادق البحر الميت من هذه التدابير، باعتبارهما منطقتين سياحيتين.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، عن رصد 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن 318 مريضا توصف حالتهم بالخطيرة يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 100 حالة موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء، 2934.

المصدر: مكان