كندا: الجرعات الأولى من لقاح شركة "فايزر" و"بيونتك" ستطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل

قالت الحكومة الكندية إن الجرعات الأولى من لقاح كورونا لشركتي "Pfizer Inc" و"BioNTech SE" ستطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، وسيكون اللقاح متاحا لكل مواطن بحلول نهاية سبتمبر.

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وأضافت الحكومة إن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل المقبل، بعد تطعيم ذوي الأولوية.

حيث وافقت وزارة الصحة الكندية أمس الأربعاء على لقاح ضد COVID-19 من شركتي "Pfizer Inc" و"BioNTech SE".

وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في البرلمان أمس الأربعاء "سنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير، لكننا سنواجه شتاء صعبا".

وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة أمس أن البلاد الآن "في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021"، في حين أشار بيان منفصل من وزارة الصحة إلى أن حملة التطعيم قد تستكمل بنهاية سبتمبر القادم.

وكندا هي الدولة الثالثة، بعد بريطانيا والبحرين، التي تعطي الضوء الأخضر للقاح شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية.

المصدر: رويترز