 
مباشر
عاجل
وكالة الأنباء اللبنانية: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية جنوب لبنان

كندا: الجرعات الأولى من لقاح شركة "فايزر" و"بيونتك" ستطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل

أخبار العالم

كندا: الجرعات الأولى من لقاح شركة
Reuters
مستشفى في تورنتو، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbwh

قالت الحكومة الكندية إن الجرعات الأولى من لقاح كورونا لشركتي "Pfizer Inc" و"BioNTech SE" ستطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، وسيكون اللقاح متاحا لكل مواطن بحلول نهاية سبتمبر.

إقرأ المزيد
كندا توافق على لقاح Pfizer Inc وBioNTech SE
كندا توافق على لقاح Pfizer Inc وBioNTech SE

وأضافت الحكومة إن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل المقبل، بعد تطعيم ذوي الأولوية.

حيث وافقت وزارة الصحة الكندية أمس الأربعاء على لقاح ضد COVID-19 من شركتي "Pfizer Inc" و"BioNTech SE".

وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في البرلمان أمس الأربعاء "سنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير، لكننا سنواجه شتاء صعبا".

وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة أمس أن البلاد الآن "في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021"، في حين أشار بيان منفصل من وزارة الصحة إلى أن حملة التطعيم قد تستكمل بنهاية سبتمبر القادم.

وكندا هي الدولة الثالثة، بعد بريطانيا والبحرين، التي تعطي الضوء الأخضر للقاح شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية.

المصدر: رويترز

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا