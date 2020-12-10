سنغافورة.. مسن يثير الفزع على متن سفينة سياحية

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إن فحص كورونا لراكب على متن رحلة بحرية بمنطقة البحر الكاريبي من سنغافورة جاء سلبيا بعد حالة من الفزع على متن السفينة بسبب أنباء عن إصابته بالفيروس.

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وقالت وزارة الصحة في بيان: "أكد اختبار تأكيدي نهائي، أن الرجل السنغافوري البالغ من العمر 83 عاما، الذي كان على متن سفينة "كوانتوم أوف ذا سيز" السياحية التي كانت في رحلة بحرية بمنطقة البحر الكاريبي من سنغافورة، ليس مصابا بفيروس كورونا".

وأنزلت سفينة "كوانتوم أوف ذا سيز" السياحية أمس الأربعاء، نحو 1700 راكب كانوا على متنها، بعد حالة من الفزع بسبب أنباء عن إصابة راكب بفيروس كورونا.

وظل ركاب السفينة التابعة لشركة رويال كاريبيان في غرفهم لأكثر من 16 ساعة بعد خبر إصابة الرجل بالفيروس.

وأبلغ الرجل السنغافوري المركز الطبي على السفينة بأنه يعاني من الإسهال، وكشف اختبار لاحق عن إصابته، ونقل للمستشفى أمس الأربعاء بعد عودة السفينة إلى الميناء، وقالت هيئة السياحة في سنغافورة إن نتائج اختبارين آخرين للمريض جاءت سلبية (غير مصاب)، وسيجرى فحص آخر الخميس للتأكد.

المصدر: رويترز