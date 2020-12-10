مقتل شخص وإصابة 3 في انفجار في ولاية وست فرجينيا
لقي شخص حتفه فيما أصيب ثلاثة في انفجار وحريق بمصنع للكيمياويات في مدينة بيل بولاية وست فرجينيا الأمريكية.
وذكرت شركة كيميورز في بيان أن الحادث وقع بعد العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء) في مصنع مستأجر تابع لشركة أوبتيما كيميكالز في موقع تملكه كيميورز في بيل.
وبعد الحادث أصدر مسؤولون محليون في مدينة بيل أمرا للسكان في نطاق 3.2 كيلومتر حول المصنع بالبقاء في منازلهم، لكنهم ألغوا الأمر بعد بضع ساعات.
وقال كينت كاربر، مفوض مقاطعة كاناه لمحطتي دبليو.سي.إتش.إس ودبليو.في.إيه.إتش المحليتين إن المسؤولين يعتقدون أن مبيض الكلور الجاف والميثانول هما المادتان المسؤولتان عن حدوث الانفجار.
وأضاف مكتب كاربر لـ"رويترز": "لم تحدد مقاطعة كاناه سبب الانفجار. ستحدد وكالات أخرى السبب، والأمر منوط بها وبالشركة لإعلان هذه المعلومة".
CHEMICAL EXPLOSION: Over 2,000 people within 2 miles of a chemical plant in Belle, West Virginia, are issued a shelter-in-place order after it explodes. https://t.co/qNWvzhfSx8pic.twitter.com/yy2vZKjnrA— ABC News (@ABC) December 9, 2020
SHELTER IN PLACE IS IN EFFECT. DUPONT PLANT IN BELLE WEST VIRGINIA JUST HAD AN EXPLOSION!! pic.twitter.com/20r5TjFs2Y— Vals Creations Studio (@WAR4162) December 9, 2020
#Belle#WV— Shane B. Murphy (@shanermurph) December 9, 2020
Update:
“Kanawha County Commission President Kent Carper said three people were transported to the hospital, while a fourth person took himself to seek treatment. Two of the people transported were from inside the plant.”
📷: Aaron Spencer
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المصدر: رويترز