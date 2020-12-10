سيناتور جمهوري: التحالف بين الولايات المتحدة والإمارات ضروري للحفاظ على مصالحنا الأمنية

قال السيناتور الجمهوري تيد كروز، إن التحالف بين الولايات المتحدة والإمارات ضروري للحفاظ على مصالحنا الأمنية ومواجهة إيران وتعزيز السلام في المنطقة خصوصا بعد توقيع اتفاقيات إبراهام.

وقال كروز في بيان أصدره بعد أن أفشل مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لمنع عقد صفقة كبرى للأسلحة، بين الولايات المتحدة والإمارات: "بصفتي مؤيدا لصديقتنا وحليفتنا إسرائيل وللتحالف الإقليمي الذي بناه الرئيس دونالد ترامب، وبعد الانخراط في محادثات مطولة مع وكالات متعددة داخل حكومتنا لضمان أن هذا البيع لن يعرض إسرائيل أو أمريكا للخطر، قمت بالتصويت لصالح بيع الولايات المتحدة لطائرات F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة".

وأكد أن "عملية البيع ستعزز القاعدة الصناعية لأمريكا والوظائف في تكساس، التي تضم منشآت يتم فيها تصنيع طائرات F-35. والأهم من ذلك، أن عملية البيع ترسل رسالة واضحة للعالم مفادها أن أمريكا تقف بثبات مع أصدقائها وحلفائها".

المصدر: المكتب الإعلامي لتيد كروز