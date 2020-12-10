كوريا الجنوبية تنصب أسرة علاجية في حاويات شحن للتصدي لموجة ثالثة من كورنا

سارعت سلطات كوريا الجنوبية لنصب أسرة علاجية في حاويات شحن لتخفيف الضغط على المنشآت الطبية المستنزفة بسبب أحدث موجة من فيروس كورونا.

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وفجرت عودة الإصابات للزيادة المخاوف من نقص حاد في أسرة المستشفيات، الأمر الذي دفع العاصمة سيئول إلى البدء في نصب أسرة داخل حاويات لأول مرة منذ بداية موجة الوباء، التي لا تبدي بوادر تذكر على التراجع، مع تسجيل 682 حالة جديدة بالفيروس.

وتخطط السلطات الصحية لتكثيف الفحوص من خلال إطلاق مواقع مؤقتة في حوالي 150 مكانا في سيئول.

وقال وزير الصحة، باك نيونغ هو، خلال اجتماع تعهد فيه بحشد جميع الموارد المتاحة: "نحن في وضع حرج يمكن أن تصل فيه جهودنا في مكافحة الفيروس وقدرة النظام الطبي إلى أقصى حد لها في وقت قريب".

وأضاف: "سنؤمن ما يكفي من مراكز العلاج وأسرة المستشفيات للحالات الحرجة حتى يتسنى للمرضى تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب".

المصدر: رويترز