مقتل شخصين على الأقل في حريق بمبنى مهجور يسكنه مهاجرون في إسبانيا

قال رجال الإطفاء إن حريقا شب في مبنى صناعي مهجور في بادالونا، إحدى ضواحي برشلونة، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، مضيفين أنهم ما زالوا يعملون على وقف الحريق الذي بدأ خلال الليل.

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وقال رجال الإطفاء صباح اليوم الخميس، إنه "في الوقت الحالي، تعمل 26 وحدة من رجال الإطفاء على الحريق في بادالونا، ويقومون باستمرار بتقييم مخاطر انهيار المبنى. شدة الحريق أقل، لكن لم تتم السيطرة عليه بعد".

وقالت وسائل إعلام محلية، بما في ذلك صحيفة La Vanguardia، إن العديد من المهاجرين ينامون في الغالب في هذا المستودع المهجور.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الموجودين في المستودع عندما بدأ الحريق. ونقلت صحيفة La Vanguardia عن كيتا، السنغالي البالغ من العمر 36 عاما، والرجل المغربي مويسيس، قولهما إن أكثر من 150 شخصا ينامون في المبنى. فيما قالت صحيفة "الباييس" إنه ربما كان هناك 60 شخصا.

وقال رجال الإطفاء إنه تم العثور على الجثتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

المصدر: رويترز