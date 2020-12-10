 
مباشر
عاجل
مسؤول في التحالف العربي يعلن عن اتفاق لـ"فصل" القوات وخروجها من عدن وأبين في اليمن

مقتل شخصين على الأقل في حريق بمبنى مهجور يسكنه مهاجرون في إسبانيا

أخبار العالم

مقتل شخصين على الأقل في حريق بمبنى مهجور يسكنه مهاجرون في إسبانيا
Reuters
صورة تعبيرية من حريق في إسبانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbux

قال رجال الإطفاء إن حريقا شب في مبنى صناعي مهجور في بادالونا، إحدى ضواحي برشلونة، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، مضيفين أنهم ما زالوا يعملون على وقف الحريق الذي بدأ خلال الليل.

إقرأ المزيد
ملك إسبانيا السابق يسدد مستحقات متأخرة بقيمة 678 ألف يورو
ملك إسبانيا السابق يسدد مستحقات متأخرة بقيمة 678 ألف يورو

وقال رجال الإطفاء صباح اليوم الخميس، إنه "في الوقت الحالي، تعمل 26 وحدة من رجال الإطفاء على الحريق في بادالونا، ويقومون باستمرار بتقييم مخاطر انهيار المبنى. شدة الحريق أقل، لكن لم تتم السيطرة عليه بعد".

وقالت وسائل إعلام محلية، بما في ذلك صحيفة La Vanguardia، إن العديد من المهاجرين ينامون في الغالب في هذا المستودع المهجور.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الموجودين في المستودع عندما بدأ الحريق. ونقلت صحيفة La Vanguardia عن كيتا، السنغالي البالغ من العمر 36 عاما، والرجل المغربي مويسيس، قولهما إن أكثر من 150 شخصا ينامون في المبنى. فيما قالت صحيفة "الباييس" إنه ربما كان هناك 60 شخصا.

وقال رجال الإطفاء إنه تم العثور على الجثتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا