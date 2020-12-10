 
مباشر

أردوغان يدعو لـ"أمر حاسم" في عالم ما بعد كورونا

أخبار العالم

أردوغان يدعو لـ
Reuters
رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbuv

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القضاء على المظالم في العالم الجديد الذي سيتشكل ما بعد وباء كورونا.

إقرأ المزيد
أردوغان: نجري محادثات مع روسيا والصين حول لقاح كورونا
أردوغان: نجري محادثات مع روسيا والصين حول لقاح كورونا

وقال أردوغان، اليوم الخميس، في رسالة نشرها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: "يجب هيكلة جميع السياسات استنادا إلى مبدأ حقوق الإنسان، وتطوير آليات فعالة للقضاء على المظالم في العالم الجديد الذي سيتشكل عقب وباء كورونا".

وأضاف: "مع انتشار وباء كورونا، نرى في المجتمعات الغربية تزايد العقبات التي تواجه حرية المعتقد والعبادة".

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي: "يجب علينا تسريع التحول الرقمي للبنية التحتية للإنتاج في المؤسسات الصناعية (التركية) الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على السواء".

وأضاف: "هدفنا جعل تركيا قاعدة لمنتجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع مبادرة التكنولوجيا الوطنية".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا