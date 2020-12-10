إدانة زعيم ميليشيا أمريكي في تفجير مسجد بولاية مينيسوتا

دانت محكمة أمريكية، زعيم ميليشيا مسلحة معادية للحكومة وتؤمن بتفوق العرق الأبيض، بتهم الكراهية، بعد ضلوعه في تفجير مسجد بولاية مينيسوتا في عام 2017.

وبعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع، وجد المحلفون أن مايكل هاري (49 عاما) مذنب بخمس تهم، من بينها التدمير المتعمد للممتلكات الدينية وعرقلة الممارسة الحرة للمعتقدات الدينية، والتآمر لارتكاب جنايات بالنار والمتفجرات، واستخدام جهاز مدمر في جريمة عنف، وامتلاك سلاح غير مرخص.

وقد جاء الحكم ضد هاري، بعد اعتراف المتهمين الآخرين، جو موريس، ومايكل ماك وورتر، في عام 2019 بدورهما في تفجير مسجد الفاروق الإسلامي في بلومنغتون بولاية مينيسوتا.

Michael Hari Found Guilty On All 5 Counts In Bloomington Mosque Bombing https://t.co/GnQ830vIxYpic.twitter.com/8CTcEADPz0 — News Stoolie (@NewsStoolie) December 9, 2020

واقتصرت الخسائر التي لحقت بالمسجد جراء التفجير في 5 أغسطس 2017، على الأضرار المادية.

ويقول ممثلو الادعاء إن الهدف من التفجير كان ترويع المسلمين ودفعهم على مغادرة أمريكا.

ووفقا لمكتب المدعي العام في ولاية مينيسوتا، يواجه المتهمون الثلاثة أحكاما بالسجن لا تقل عن 35 عاما.

المصدر: "NPR"