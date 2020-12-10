اعتقال سعودي في الفلبين بتهمة التعاون مع داعش

اعتقلت قوات الأمن الفلبينية رجلا سعوديا بتهمة تسهيل دخول مسلحين من تنظيم داعش من الشرق الأوسط إلى الفلبين.

ونقل موقع "بينار نيوز" عن أحد ضباط الأمن في الفلبين قوله إن المشتبه فيه يدعى سليمان السحيباني، ويبلغ من العمر 47 عاما وقد جرى اعتقاله يوم الأربعاء الماضي مع زوجته الفلبينية، نورهايا سيلونجان لومانغال، خلال مداهمة لمنزلهما في جنوب مدينة كوتاباتو.

وقال الرائد إسماعيل مادين، من وحدة التحقيق الجنائي والتحقيق بالشرطة الفلبينية، إن السحيباني جلب مقاتلين عرب من "داعش" إلى الفلبين، مشيرا إلى أن له علاقات واتصالات مع "جماعة إرهابية" تنشط في جنوب الفلبين وموالية لـ"داعش".

وذكر أنه خلال المداهمة استولت الشرطة على بطاقة الهوية الوطنية للسحيباني من وزارة الداخلية السعودية، وكذلك على وثائق سفر وعدة جوازات سفر، كاشفا: "أننا وجدنا في غرفتهما قنبلة محلية الصنع ومكوناتها".

ويعود تاريخ ظهور داعش في الفلبين إلى عام 2016 حيث نشرت شرائط فيديو تظهر مئات المقاتلين من الشيشان واليمن والصومال هناك.

المصدر: "بينار نيوز"