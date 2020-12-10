إسرائيل.. نائبان في الكنيست ينضمان إلى حزب ساعر المنشق عن "الليكود"

أعلن عضوان في الكنيست الإسرائيلي عن تأييدهما للعضو البارز في حزب "الليكود" جدعون ساعر، الذي أعلن انشقاقه ونيته تشكيل حزب جديد لمنافسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت قناة i24news الإسرائيلية بأن النائبين هما وزير الاتصالات يوعاز هندل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن تسبي هاوز.

وقال هندل في مؤتمر صحفي، عقده النائبان يوم الأربعاء: "يجب ايجاد بديل من اليمين لنتنياهو، ليس يمينا لعبادة قيادة، ليس يمينا لعبادة شخصية، إنه يمين ايديولوجي".

من جهته، قال هاوزر: "على النقيض من قيادة نتنياهو التي تسعى للانقسام، نستحق أن تكون لنا قيادة يمينية تعريفها الذاتي هو حب الوطن وليس تعريف نفسها من خلال الكراهية للاخر"، مضيفا أن "الليكود" ارتبك في السنوات الأخيرة، أنا أرى بنفسي الاهتمام بالأمور السطحية بدلا من الأمور الأساسية".

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وهاجم هاوزر رئيس الحكومة، قائلا إن "نتنياهو اختار الاستمرار بتقسيم اسرائيل، بالذات في وقت أزمة شديدة. للأسف، الحكومة الحالية فشلت في مهمتها الأساسية. وفي هذه النقطة التي نحن بها، من الواضح أن استبدال نتنياهو يأتي فقط من اليمين".

من جانبه بارك ساعر انضمامهما إليه وكتب في تغريدة: "يوعاز وتسبيكا، أهلا بكما. معا ومع كثيرين وجيدين آخرين سينضمون، سنقدم إلى اسرائيل أملا جديدا وسنستبدل السلطة".

وكان ساعر الذي خسر أمام نتنياهو في الانتخابات الحزبية الأخيرة داخل "الليكود"، قد أعلن يوم الثلاثاء عن انشقاقه عن الحزب ونيته تشكيل حركة سياسية جديدة لخوض الانتخابات المقبلة، التي قد تجري في مارس القادم في حال انهيار الحكومة الحالية التي يقودها نتنياهو وزعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس.

المصدر: i24news