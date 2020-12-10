هيئة تنظيم الأدوية البريطانية تحذر من يعانون حساسية مفرطة من أخذ لقاح فايزر

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة أن أي شخص يعاني من الحساسية المفرطة لدواء أو طعام يجب ألا يحصل على لقاح "فايزر".

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية جون راين: "يجب ألا يتلقى أي شخص لديه تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه لقاح أو دواء أو طعام لقاح "فايزر".

وأضاف: "لا ينبغي إعطاء جرعة ثانية لأي شخص عانى من الحساسية المفرطة بعد إعطاء الجرعة الأولى من هذا اللقاح".

وتابع راين: "لقد حذرت في وقت سابق من أن الأشخاص الذين يعانون من "رد فعل تحسسي كبير" تجاه هذه الأشياء يجب ألا يأخذوا اللقاح، دون تحديد الحساسية المفرطة".

المصدر: "رويترز"