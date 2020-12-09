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نتنياهو: مستعدون لتطعيم 60 ألف إسرائيلي ضد كورونا يوميا

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نتنياهو: مستعدون لتطعيم 60 ألف إسرائيلي ضد كورونا يوميا
Reuters
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بدء تطعيم المواطنين الإسرائيليين ضد فيروس كورونا اعتبارا من 27 ديسمبر.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر": "سنبدأ تطعيم مواطني دولة إسرائيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا في 27 ديسمبر. نحن مستعدون لتطعيم 60 ألف مواطن يوميا".

وأضاف: "نرى نهاية الجائحة. هذا إنجاز عظيم لدولة إسرائيل".

وكان نتنياهو أعلن بعيد هبوط الطائرة الأولى التي تحمل على متنها لقاحات "فايزر" في مطار بن غوريون الدولي أنه سيكون أول شخص يتلقى هذا التطعيم في دولة إسرائيل.

المصدر: RT

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