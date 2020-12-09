"الأدوية الأوروبية" تتحقق من بيانات لقاح "فايرز" و"بيوانتك" قبل اعتماده

أكدت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها ستستخدم بيانات من بريطانيا ودول أخرى خارج الاتحاد بشأن سلامة لقاح تنتجه شركتا "فايزر" و"بيوانتك" قبل قرار الموافقة عليه.

ونصحت الهيئة "الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة"، بعدم التطعيم باللقاح، عقب إعلان شخصين عن ردود فعل سلبية في اليوم الأول من بدء الاستخدام اليوم الأربعاء.

وقالت: "سيتم أخذ جميع المعلومات المتاحة حول جودة اللقاح وسلامته وفعاليته في الاعتبار، وسيشمل ذلك بيانات السلامة الناتجة عن استخدام اللقاح خارج الاتحاد الأوروبي".

المصدر: "رويترز"