تفشي كورونا بسجن أمريكي بعد إعدام محكوم فيه

تم رفع دعوى قضائية ضد المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، لعدم امتثاله للإجراءات الصحية خلال إجراءات إعدام محكوم في أحد السجون.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بؤرة كورونا ظهرت في سجن في ولاية إنديانا الأمريكية، بعد أن تم هناك تنفيذ إعدام أورلاندو هول البالغ 49 عاما.

وقالت "ديلي ميل"، إنه حكم على هذا الرجل بالإعدام بتهمة خطف فتاة تبلغ من العمر 16 عاما واغتصابها ثم قتلها، وذلك قبل أكثر من 25 عاما.

وذكرت الصحيفة أن مرض كوفيد-19 أخذ ينتشر بشكل جماعي في السجن في نوفمبر، لكن الأمر أصبح معروفا فقط بعد إعلان سجينين عن ذلك.

وطالب السجناء، بتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام في السجن إلى أن تتحسن الحالة الوبائية.

ومع حلول 7 ديسمبر، أصيب أكثر من 200 سجين و 21 من موظفي السجن بمرض كوفيد-19.

المصدر: لينتا رو