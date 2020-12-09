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إسرائيل تعلن عن خطة لإعادة إرسال مسبارها إلى القمر

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إسرائيل تعلن عن خطة لإعادة إرسال مسبارها إلى القمر
Reuters
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
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بعد تحطم أول مسبار فضاء إسرائيلي أثناء هبوطه على سطح القمر عام 2019، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خططها لإرسال مسبار ثان في مهمة مماثلة.

وكشفت منظمة SpaceIL الإسرائيلية غير الربحية عن مشروع بيريشيت 2 في حفل أقيم في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس.

وقال ريفلين: "نحن نسير على طريق جديد، مألوف ولكنه مختلف. ونأمل في نهايته أن تهبط المركبات الفضائية بأمان على سطح القمر. هذا المشروع سيوسع حدود المعرفة البشرية من خلال التجارب العلمية الرائدة، مما سيساعدنا على فهم الكون الذي نعيش فيه بشكل أفضل".

المصدر: "i24news"

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