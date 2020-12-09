إسرائيل تعلن عن خطة لإعادة إرسال مسبارها إلى القمر

بعد تحطم أول مسبار فضاء إسرائيلي أثناء هبوطه على سطح القمر عام 2019، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خططها لإرسال مسبار ثان في مهمة مماثلة.

وكشفت منظمة SpaceIL الإسرائيلية غير الربحية عن مشروع بيريشيت 2 في حفل أقيم في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس.

وقال ريفلين: "نحن نسير على طريق جديد، مألوف ولكنه مختلف. ونأمل في نهايته أن تهبط المركبات الفضائية بأمان على سطح القمر. هذا المشروع سيوسع حدود المعرفة البشرية من خلال التجارب العلمية الرائدة، مما سيساعدنا على فهم الكون الذي نعيش فيه بشكل أفضل".

Launching Beresheet 2, Israel's second spacecraft to the moon, a project that will open the eyes of Israel's next generation to space and allow every child to dream.

Thank you @TeamSpaceIL continuing to dream big and aim as high as possible! pic.twitter.com/p0wyZyqIVd — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) December 9, 2020

المصدر: "i24news"