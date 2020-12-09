 
مباشر

روسيا تحقق في أنباء عن تدنيس نصب تذكاري للجيش الأحمر في ليتوانيا

أخبار العالم

روسيا تحقق في أنباء عن تدنيس نصب تذكاري للجيش الأحمر في ليتوانيا
YouTube/Sputnik
العبث بنصب تذكاري لجنود الجيش الأحمر في مدينة أوبيالياي الليتوانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbr8

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية اليوم الأربعاء أنها تحقق في أنباء عن إقدام مجهولين على تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفيت في ليتوانيا.

وأشارت سفيتلانا بيترينكو المتحدثة باسم اللجنة في بيان صحفي إلى أن الدائرة المتخصصة في كشف الجرائم المتعلقة بتمجيد النازية وتشويه التاريخ الوطني هي التي تقوم بالتحقيق في الحادث.

وذكر البيان أنه حسب معلومات اللجنة فقد قام مجهولون بصب طلاء أحمر على نصب تذكاري لجنود الجيش الأحمر الذين سقطوا في معارك الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) وعلى قبور الجنود في مدينة أوبيالياي شمال شرقي ليتوانيا، التي حرروها بدمائهم من النازية.

وجاء في البيان أيضا أن الواقعة تم الكشف عنها أثناء قيام نشطاء جمعية "الجنود المنسيون" الليتوانية المهتمة بالتاريخ العسكري، بتفقد المقابر الجماعية في المدينة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا