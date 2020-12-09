 
مباشر

زاخاروفا: اتهام الدنمارك مواطننا بالتجسس ضرب إضافي من هستيريا معاداة روسيا

أخبار العالم

زاخاروفا: اتهام الدنمارك مواطننا بالتجسس ضرب إضافي من هستيريا معاداة روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbr7

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تتابع باهتمام ما يحيط باعتقال الدنمارك مواطنا روسيا بتهمة التجسس، ووكّلت محاميا للدفاع عنه، وتقدم له كافة أشكال المساعدة.

وأضافت: "نحن نعتبر هذا الاعتقال والمحاكمة مرحلة أخرى من الهستيريا المعادية لروسيا من جانب كوبنهاغن. مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها ومن قبيل مطاردة الساحرات، بما يعرض نشاط الخبراء الروس في الدنمارك للخطر".

وأكدت زاخاروفا أن السلطات الروسية منذ لحظة الاعتقال قدمت المساعدة اللازمة للمواطن الروسي ونظمت زيارات ممثلي القنصلية الروسية له وساعدته في التواصل مع ذويه وأصدقائه.

وتتهم النيابة الدنماركية المواطن الروسي المتحجز منذ يوليو 2020 ولم يتم الإعلان عن اسمه حتى الآن، بالتجسس على تكنولوجيات الطاقة المستخدمة في الدنمارك.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا