سنغافورة.. حالة من الفزع على متن سفينة سياحية بعد إصابة راكب ثمانيني بكورونا

بدأت سفينة "كوانتوم أوف ذا سيز" السياحية التي كانت في رحلة بحرية من سنغافورة، إنزال نحو 1700 راكب كانوا على متنها بعد حالة من الفزع بسبب أنباء عن إصابة راكب بفيروس كورونا.

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وظل ركاب السفينة التابعة لشركة رويال كاريبيان في غرفهم لأكثر من 16 ساعة اليوم الأربعاء بعد اكتشاف إصابة رجل عمره 83 عاما بالفيروس.

وأبلغ المصاب المركز الطبي على السفينة بأنه يعاني من الإسهال وكشف اختبار لاحق عن إصابته ونقل للمستشفى اليوم الأربعاء بعد عودة السفينة إلى الميناء.

وقالت هيئة السياحة في سنغافورة إن نتائج اختبارين آخرين للمريض جاءت سلبية، وسيجرى فحص آخر غدا الخميس للتأكد.

وقالت السلطات إن الفحوص التي أجريت لمن تعاملوا مع المصاب عن قرب، من بين الركاب وعددهم 1680 وأفراد طاقم السفينة وعددهم 1148، على متنها جاءت سلبية حتى الآن.

وكانت رحلة السفينة واحدة من أولى الرحلات التي تنظمها الشركة ومقرها ميامي، منذ علقت عملياتها العالمية في مارس بسبب فيروس كورونا.

المصدر: رويترز