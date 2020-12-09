الصحة التركية تنفي تراجعها عن شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك v"

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن بلاده مستعدة لشراء لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك v"، إذا استوفى المعايير.

وقال وزير الصحة التركي في تصريحات صحفية اليوم:

في ما يتعلق باللقاح الروسي فكما هو معروف يجب أن يمر هذا اللقاح بالاختبارات المخبرية المناسبة لمستوى السموم.. نحن سنبدأ اختبار هذا الجانب من اللقاح لدينا، وإذا مر كل شيء على ما يرام فلا أعتقد أن هناك مشكلة في شرائه

وكان موقع Haberturk نقل اليوم عن قوجة قوله: "اللقاح الروسي أصبح خارج دائرة اهتمامات أنقرة بسبب عدم حصولنا من موسكو عن ضمان تطابقه مع معايير "الممارسة المخبرية الجيدة" الدولية (GLP)".

ولم يؤكد المسؤول التركي عزوف بلاده عن الحصول على اللقاح مشيرا إلى أن الاختبارات لا تزال سارية.

من جهته أعلن مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا يتطابق مع المعايير الطبية المعمول بها في روسيا.

وقال مدير المركز: لم نضع هدفنا بأن يتطابق منتجنا مع المعايير السارية في تركيا أو الاتحاد الأوروبي... "لا علاقة لذلك بجودة اللقاح.. صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تقدم إلى منظمة الصحة العالمية بطلب اعتماد اللقاح، وبإمكان المنظمة توصية دول أخرى منها تركيا باستخدامه، لكن القرار بقبول هذه التوصية أو رفضها يعود للدولة المعنية".

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي" + "تاس"