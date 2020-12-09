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جولياني بعد شفائه من كورونا: أشعر أنني أصغر بـ10 سنوات

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جولياني بعد شفائه من كورونا: أشعر أنني أصغر بـ10 سنوات
Reuters
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قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيغادر المستشفى اليوم الأربعاء بعد إقامة قصيرة عقب تشخيص إصابته بكوفيد -19 مطلع الأسبوع.

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وقال جولياني عمدة مدينة نيويورك السابق البالغ من العمر 76 عاما والذي يقود جهود ترامب القانونية لإلغاء خسارته الانتخابية بمواجهة الديمقراطي جو بايدن، إنه شعر بأنه أصغر بعشر سنوات بعد تلقيه بعض الأدوية نفسها التي تناولها ترامب عندما أصيب بكورونا في أكتوبر.

وقال جولياني لإذاعة WABC-AM بنيويورك: "أشعر بتحسن 100٪ الآن"، مضيفا أنه سينعزل لمدة ثلاثة أو أربعة أيام إضافية.

المصدر: رويترز

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