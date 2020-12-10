محكمة أمريكية تؤجل النطق في الحكم على المواطن الروسي أندريه تيورين

قررت قاضية محكمة الدائرة الجنوبية في نيويورك لورا تايلور سوين، تأجيل جلسة إصدار الحكم على الروسي أندريه تيورين المتهم بالقرصنة حتى 7 يناير 2021.

وقالت المحكمة في بيانها: "طلبت المحكمة استئناف جلسة النطق بالحكم على المتهم عبر الفيديو صباح 7 يناير 2021 الساعة 9:00".

وتم اعتقال تيورين في جمهورية جورجيا بطلب من الولايات المتحدة في ديسمبر 2017 وفي سبتمبر 2018 تم تسليمه للولايات المتحدة.

وفي سبتمبر 2019 اعترف تيورين بأنه في ست تهم من الاتهامات الموجهة ضده وبينها التآمر للاختراق الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لخرق قانون المقامرة غير القانونية على الإنترنت، والاحتيال المصرفي، والتآمر بغرض الاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية، وغيرها.

المصدر: نوفوستي