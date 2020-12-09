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فرنسا تعمل على تطوير طاقات جنودها ليصبحوا خارقين

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فرنسا تعمل على تطوير طاقات جنودها ليصبحوا خارقين
Reuters
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أعطت اللجنة الأخلاقية في وزارة القوات المسلحة الفرنسية الموافقة على تطوير شرائح دقيقة يتم زرعها في أجسام الجنود لتعزيز طاقاتهم في مقاومة الألم والتوتر.

ووفقا لتقرير اطلعت عليه صحيفة "التايمز"، تجرى الأبحاث لابتكار أقراص تبقي الجنود مستيقظين لفترات طويلة وإخضاعهم للجراحة لتحسين سمعهم.

وسيتم تصميم الرقائق الدقيقة لتطلق مواد مهدئة لتحسين القدرة الدماغية، ويحاول العلماء ابتكار عقاقير تجعل الجنود يقاومون الألم أو يتحملون العزلة.

وحذر التقرير من أن الجيش الفرنسي قد يتخلف عن دول أخرى بدأت أبحاثا في مجالات مماثلة.

وأكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، أن بلادها لن تقوم بزرع الشرائح الصغيرة لجنودها على الفور.

المصدر: "ديلي ميل"

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