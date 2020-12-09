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"شارلي إيبدو" تودع جيسكار ديستان على طريقتها

أخبار العالم

Reuters Morris MacMatzen
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ودعت صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة الرئيس الأسبق الراحل مؤخرا فاليري جيسكار ديستان، برسوم صورته فيها بـ"الصياد" و"عامل المقصلة" و"حفار القبور" و"الفاشل".

ونشرت المجلة صورة الغلاف الذي كتب عليه "وداعا يا جيسكار" على "تويتر" أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء الذي أعلن فيه الحداد الوطني على الرئيس الراحل، صدر هذا العدد من الصحيفة للبيع. 

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يذكر أن المرة الأخيرة التي نفذت فيها عقوبة الإعدام بالمقصلة في فرنسا، كانت في مدينة مرسيليا في 10 سبتمبر 1977 أثناء ولاية جيسكار ديستان.

وتوفي الرئيس الأسبق في 2 ديسمبر عن عمر ناهز 94 عاما متأثرا بفيروس كورونا، وشيع جثمانه السبت إلى مثواه الأخير في بلدته أوتون وسط فرنسا.

المصدر: نوفوستي

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