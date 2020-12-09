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بريطانيا تتهم عن طريق الخطأ 69 ألبانيا بدخول البلاد بشكل غير قانوني

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بريطانيا تتهم عن طريق الخطأ 69 ألبانيا بدخول البلاد بشكل غير قانوني
Reuters
صورة من الأرشيف
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اتهم مسؤولو وزارة الداخلية البريطانية بشكل خاطئ 69 مواطنا ألبانيا بدخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني على الرغم من أنهم لم يصلوا إليها.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن المواطنين الألبان كانوا على متن قارب صيد تم اعتراضه قبالة سواحل غريت يارماوث في 17 نوفمبر الماضي، من قبل سفينة بريطانية، كانت تبحر من أوستند في بلجيكا، بهدف القيام بعملية مشتركة شملت وحدة إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لوزارة الداخلية وقوة الحدود والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وتم القبض على جميع الأشخاص الـ72 الذين كانوا على متنها بعد أن رافقت سفينتان من حرس الحدود القارب إلى ميناء هارويتش، واتهم أفراد الطاقم الثلاثة، بتسهيل الهجرة غير الشرعية.

واعتراضهم في البحر والاحتجاز الفوري يعني أنهم لم يدخلوا المملكة المتحدة ولم يرتكبوا جريمة بموجب قانون الهجرة، لكن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة حاكمت 69 راكبا.

وقد أعلنت دائرة الادعاء الملكية (CPS) أنها ستوقف الإجراءات القانونية ضد الركاب لعدم وجود أدلة.

وكان خمسة أشخاص على الأقل قد أقروا بالفعل بأنهم مذنبون لدخولهم المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، وستتم إعادة إدانتهم إلى المحكمة لإلغائها.

المصدر: "الإندبندنت"

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