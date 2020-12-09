بالفيديو.. اشتباك بين سفينة تجارية وقراصنة في خليج غينيا

أفادت وسائل إعلام بأن حراس سفينة تجارية تمكنوا من إحباط هجوم عليها من قبل قراصنة في خليج غينيا.

ونقل موقع Maritime Bulletin أمس الثلاثاء مقطع فيديو يظهر الحراس وهم يتبادلون إطلاق الرصاص مع القراصنة المهاجمين.

وأكد الموقع أن صاحب السفينة التي تعرضت للهجوم سبق أن استأجر مجموعة من الحراس المسلحين يرجح أنهم نيجيريون لضمان أمن السفينة (التي لم يتم الكشف عن اسمها ووجهتها).

وأشار الموقع إلى أن طاقم السفينة المؤلف من بحارة ناطقين باللغة الروسية تلقوا تعليمات بالتحصن وعدم الاقتراب من النوافذ، فيما أطلق الفريق الأمني الرصاص على المهاجمين باستخدام بنادق آلية ورشاشة ثقيلة.

في المقابل أطلق القراصنة عدة رصاصات خلفت ثغرات في جسم السفينة.

واضطر القراصنة في نهاية المطاف إلى التراجع، ويعتقد أن أحدهم على الأقل أصيب برصاص الحراس.

المصدر: Maritime Bulletin