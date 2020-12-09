الأمم المتحدة تعلن عن جمع أكثر من 370 مليون دولار لصندوق الطوارئ التابع لها

أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، أنها جمعت أكثر من 370 مليون دولار لصندوق الطوارئ التابع لها، بهدف المساعدة في الاستجابة للأزمات العام 2021.

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وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد عبر "الفيديو كونفرانس" للجهات المانحة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن "هذا الصندوق، هو إحدى الوسائل الأسرع لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون أزمات مفاجئة أو أزمات تتدهور، وتلك الأزمات التي لا تشكل أولوية على الصعيد العالمي".

وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أن "هذا الصندوق الذي أنشئ عام 2005، ساعد هذا العام ملايين الأشخاص في الحصول على طعام ورعاية ومسكن وحماية"، حيث يتولى لوكوك إدارة هذا الصندوق.

وتعهدت أكثر من خمسين جهة مانحة بدفع هذه الأموال، وفق ما جاء في بيان، من دون تحديد من هي هذه الجهات.

جدير بالذكر أن صندوق الطوارئ الأممي ساعد نحو 65 مليون شخص في 52 بلدا ومنطقة، في العام 2020، بأموال بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 900 مليون دولار، واستخدمت الأموال لمواجهة وباء كورونا، وأمراض أخرى، وفي النزاعات والكوارث الطبيعية، ولتجنب مجاعات، حسب بيان.

المصدر: فرانس برس