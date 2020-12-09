اعتقال مواطن روسي في الدنمارك بزعم التجسس.. وموسكو: الاتهامات خاطئة
Reuters /Ritzau Scanpix/Martin Sylvest
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أعلنت النيابة العامة في الدنمارك اليوم الأربعاء عن اعتقال مواطن روسي مقيم في البلاد على أساس دائم بتهمة التجسس.
وأشارت النيابة إلى أن هذا الشخص لا يزال قيد الحبس منذ يوليو الماضي للاشتباه بأنه سلم بيانات بشأن تكنولوجيات دنماركية في مجال الطاقة إلى الاستخبارات الروسية، مؤكدة أنها ستطالب القضاء بسجنه ثم طرده من البلاد.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، ذكرت السفارة الروسية في كوبنهاغن، في بيان لها أنها تعتبر اعتقال المواطن والاتهامات الموجهة إليه خاطئة.
وأعربت السفارة عن أملها في أن تضمن السلطات محاكمة حيادية في القضية، مضيفة: "نأمل أن يحكم القضاء بتبرئة مواطننا ويفرج عنه".
المصدر: RT + إنترفاكس