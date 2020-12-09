انفجار في مصنع للكيميائيات في فرجينيا الغربية

وقع حريق وتبعه انفجار، مساء أمس الثلاثاء، في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة بيل بولاية فيرجينيا الغربية في الولايات المتحدة.

وقالت سلطات دائرة كانوفا، في بيان على صفحتها في "تويتر": "في حوالي الساعة 22:02 (06:02 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء)، وقع حادث ومن ثم انفجار وحريق في مصنع Chemours".

وأوصت السلطات، السكان المحليين، بأن يقبعوا في الملاجئ، إذا كانوا متواجدين في دائرة نصف قطرها 3.2 كيلومتر من المصنع.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن أربعة أشخاص أصيبوا نتيجة الحادث، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، ولم يتم تقديم أية معلومات عن حالتهم الصحية.

NEW: C.W. Sigman with Kanawha County Emergency Management tells us the incident at the Chemours plant in Belle is now stabilized. He said they are checking for residuals and are working to lift the shelter in place. — Whitney Wetzel (@WhitneyWCHS) December 9, 2020

في وقت لاحق، بعد أربع ساعات من الانفجار، ألغت السلطات الأمر بعدم مغادرة البيوت في منطقة الحادث، وقالت، إن الخطر قد زال.

المصدر: تاس