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ميركل: وباء كورونا غير ميزان الاقتصاد العالمي

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ميركل: وباء كورونا غير ميزان الاقتصاد العالمي
Reuters
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء إن جائحة كوفيد-19 تغير ميزان الاقتصاد العالمي، في ظل معاناة العديد من البلدان من تراجعات اقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وأضافت ميركل أمام البرلمان الألماني أن الاقتصادات التي ثبت أنها الأكثر متانة هي تلك التي تمكنت من السيطرة على الجائحة.

من جهة أخرى، سجلت ألمانيا 1,218,325 إصابة حتى الآن، فيما وصل عدد الوفيات إلى 20,161 جراء تداعيات الوباء، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم.

المصدر: رويترز  

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