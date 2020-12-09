القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعتذر عن حفلات الرقص دون ارتداء كمامات الوجه

أعربت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية (USFK) عن أسفها بشأن حفلات الرقص الأخيرة في معسكرها جنوب سيئول، حيث تجاهل المشاركون متطلبات ارتداء كمامات الوجه وسط تفشي كورونا.

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وتعرض الجيش الأمريكي لانتقادات بسبب حفلة أقيمت في غرفة فلايت لاين تاب Flightline Tap Room في معسكر همفريز في بيونغ تيك، جنوب سيئول يوم الجمعة الماضي، حيث رقص عشرات الأشخاص جنبا إلى جنب دون ارتداء كمامات الوجه.

ووقع حادث مماثل في وقت سابق في قاعدة أوسان الجوية في مدينة بيونغ تيك، بحسب مسؤولين.

وقالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان بعنوان "الأسف على سلوك غير عقلاني داخل معسكر القوات الأمريكية المتركزة في كوريا الجنوبية".

وأضافت أن المرافق المعنية بالحدث الأخير أغلقت حتى إشعار آخر وتعهدت بتنفيذ تدابير تتماشى مع مبادئها وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تتبعها حكومة كوريا الجنوبية.

وشهدت كوريا الجنوبية زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف نوفمبر، لا سيما في سيئول والمنطقة المجاورة لها، ورفعت مستوى التباعد الاجتماعي مرتين في الشهر إلى ثاني أقوى مستوى لوقف انتشار الجائحة.

وطلبت حكومة سيئول من القوات الأمريكية الالتزام بهذه الإرشادات، واعتذر مسؤولو القوات الأمريكية عن الحوادث خلال المحادثات الهاتفية مع عمدة بيونغ تيك، جونغ جانغ سيون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا للمسؤولين.

وقالت القوات الأمريكية "إنها لا تزال ملتزمة بأن تكون مثالا لحسن الجوار مع جمهورية كوريا وتعزيز معايير العقيدة الأساسية للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية والتي تستمر في حماية كل من مجتمعات جمهورية كوريا والقوات الأمريكية هنا".

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية