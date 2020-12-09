اعتقال 158 شخصا شاركوا بحفلة سرية في كاليفورنيا

تم اعتقال حوالي 160 شخصا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لانتهاكهم معايير ضمان الصحة والسلامة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19.

وقالت شرطة دائرة لوس أنجلوس، إنها نفذت في 5 ديسمبر عملية في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا.

وأضافت الشرطة القول، إنه تم استهداف "حفلة سرية ضخمة" في أحد المنازل الخالية، وغالبا ما تكون مثل هذه الفعاليات "مصحوبة بتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية وبالدعارة والعنف".

ونتيجة للعملية، تم اعتقال 158 شخصا بينهم 35 مراهقا.

وأوصى شريف دائرة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا، بأن تشدد سلطات كاليفورنيا ولوس أنجلوس، مراقبة الحفلات والفعاليات الخفية التي تتسبب بالجزء الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: تاس