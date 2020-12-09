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4 ولايات أمريكية تطالب المحكمة العليا بمراجعة نتائج التصويت في ولايات متأرجحة

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4 ولايات أمريكية تطالب المحكمة العليا بمراجعة نتائج التصويت في ولايات متأرجحة
AP Scott Applewhite
المحكمة العليا في الولايات المتحدة - واشنطن
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دعم المدعون العامون في ولايات لويزيانا وأركنساس وألاباما الأمريكية دعوى رفعها نظيرهم من ولاية تكساس إلى المحكمة العليا بتحدي نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة بأربع ولايات متأرجحة.

وتطالب الدعوى التي قدمها المدعي العام في تكساس كين باكستون أمس الثلاثاء المحكمة العليا بالإقرار ببطلان وعدم شرعية نتائج التصويت في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن وميشيغان، حيث فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ومنع هذه الولايات من تعيين الممثلين عنها في المجمع الانتخابي.

وزعمت الدعوى وقوع مخالفات وانتهاكات للقانون المحلي والفدرالي خلال التصويت تمنع تحديد الفائز في الانتخابات، مطالبة بتكليف الهيئات التشريعية في الولايات (والتي يسيطر عليها الجمهوريون) بتحديد الممثلين عنها في المجمع الانتخابي بغض النظر عن نتائج التصويت.

وفي وقت لاحق، أعرب المدعون العامون في لويزيانا، جيف لاندري، وأركنساس، ليزلي روتليدج، وألاباما، ستيف مارشال، عن انضمامهم مع هذا الحراك التشريعي.

ويأتي ذلك في وقت يصر فيه ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، متهما خصومهم الديمقراطيين بالاحتيال والتلاعب بنتائج التصويت.

وقدمت حملة ترامب الانتخابية عشرات الدعاوى ضد نتائج التصويت في الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في السباق الرئاسي لكن القضاء رفض معظمها.

المصدر: RT

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