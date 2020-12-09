4 ولايات أمريكية تطالب المحكمة العليا بمراجعة نتائج التصويت في ولايات متأرجحة

دعم المدعون العامون في ولايات لويزيانا وأركنساس وألاباما الأمريكية دعوى رفعها نظيرهم من ولاية تكساس إلى المحكمة العليا بتحدي نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة بأربع ولايات متأرجحة.

وتطالب الدعوى التي قدمها المدعي العام في تكساس كين باكستون أمس الثلاثاء المحكمة العليا بالإقرار ببطلان وعدم شرعية نتائج التصويت في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن وميشيغان، حيث فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ومنع هذه الولايات من تعيين الممثلين عنها في المجمع الانتخابي.

Trust in the integrity of our election processes is sacrosanct & binds our citizenry & the States in this Union together.



Georgia, Michigan, Pennsylvania & Wisconsin destroyed that trust and compromised the security and integrity of the 2020 election.https://t.co/xRB13FMIdU — Texas Attorney General (@TXAG) December 8, 2020

وزعمت الدعوى وقوع مخالفات وانتهاكات للقانون المحلي والفدرالي خلال التصويت تمنع تحديد الفائز في الانتخابات، مطالبة بتكليف الهيئات التشريعية في الولايات (والتي يسيطر عليها الجمهوريون) بتحديد الممثلين عنها في المجمع الانتخابي بغض النظر عن نتائج التصويت.

وفي وقت لاحق، أعرب المدعون العامون في لويزيانا، جيف لاندري، وأركنساس، ليزلي روتليدج، وألاباما، ستيف مارشال، عن انضمامهم مع هذا الحراك التشريعي.

After reviewing the motion filed by Texas in the U.S. Supreme Court, I have determined that I will support the motion in all legally appropriate manners. The integrity of our elections is a critical part of our nation and it must be upheld. https://t.co/NesQz2wVV9pic.twitter.com/imSokVlq79 — Leslie Rutledge (@AGRutledge) December 8, 2020

Read our full statement regarding the ongoing controversies over the 2020 federal election and the new motion put forth by the State of #Texas before the U.S. Supreme Court at https://t.co/n5VRo7VEwN. #lalege#lagov#TexasLawSuitpic.twitter.com/zk7oD3ZSU8 — AG Jeff Landry (@AGJeffLandry) December 8, 2020

Here is my statement on the State of Texas’s motion filed with #SCOTUS and the State of Alabama’s commitment to the fight to ensure #electionintegrity: pic.twitter.com/Z8NUumtb3y — Attorney General Steve Marshall (@AGSteveMarshall) December 8, 2020

ويأتي ذلك في وقت يصر فيه ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، متهما خصومهم الديمقراطيين بالاحتيال والتلاعب بنتائج التصويت.

وقدمت حملة ترامب الانتخابية عشرات الدعاوى ضد نتائج التصويت في الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في السباق الرئاسي لكن القضاء رفض معظمها.

المصدر: RT