انتقد أرمين بولوس هامبل الممثل الرسمي لكتلة "البديل من أجل ألمانيا" لشؤون السياسة الخارجية في "البوندستاغ"، سياسة العقوبات التي تنتهجها بلاده تجاه روسيا.

وفي مقابلة مع RT DE، أعرب البرلماني الألماني، عن اعتقاده بأن هذه العقوبات، جلبت الضرر ليس فقط لروسيا، بل ولألمانيا نفسها.

وقال هامبل: "يجب على الحكومة الألمانية، أن تعترف بأن مشاركتها في هذه العقوبات لم تسفر عن نتيجة، كما كان الحال في العديد من النزاعات الأخرى التي تشارك فيها. لقد فشلت سياسة العقوبات".

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ويرى السياسي الألماني، أن الجانب الروسي تبنى بسبب العقوبات، توجهات جيوسياسية لا تلبي مصالح ألمانيا وأوروبا.

وقال: "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في أوروبا، إلا مع روسيا كجزء من الدار الأوروبية".

وشدد هامبل على أن روسيا، هي أكبر جار لألمانيا في الشرق، وكذلك القوة العالمية الأكثر أهمية، التي يجب على برلين تطوير علاقات جيدة معها.

المصدر: نوفوستي