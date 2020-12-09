الرئيس الفنزويلي يرغب في فتح قنوات "تواصل وحوار" مع إدارة بايدن

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم أمس الثلاثاء، أنه يرغب في فتح قنوات "تواصل وحوار" مع إدارة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية المنتخب، جو بايدن.

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وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي: "كنا دائما، وسنكون دائما مستعدين لإقامة علاقات حوار واحترام مع قادة الولايات المتحدة".

وتابع: "نحن ننتظر تنصيب إدارة جو بايدن الجديدة، وأن يكون لديه الوقت للتفكير، وأن تفتح إمكانات التواصل والحوار بين فنزويلا والولايات المتحدة".

من جهته، أشار بايدن الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، في وقت سابق، إلى أن الزعيم الفنزويلي "هو ديكتاتور ببساطة".

جدير بالذكر أن مادورو وجه خلال الأسابيع الأخيرة دعوات عدة الى الحوار مع بايدن، آملا في ألا يستمر بنهج إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تصف الرئيس الفنزويلي بأنه "ديكتاتور" وتعترف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيسا موقتا لفنزويلا، معتبرا أن "سياسة دونالد ترامب تجاه فنزويلا فشلت فشلا ذريعا".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات عدة على فنزويلا، بما في ذلك حظر نفطي منذ العام 2019.

المصدر: فرانس برس