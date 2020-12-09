المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب: متشددو موزمبيق يتبعون لـ"داعش"

أعلن المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب ناثان سيلز أن متمردي شمال موزمبيق تابعون "ملتزمون" لتنظيم "داعش" ويجب النظر إليهم في إطار مكافحة الإرهاب العالمي.

وفي تصريح له بعد زيارته لموزمبيق، تعهد سيلز بدعم الحكومة في مابوتو ضد التنظيم، وأضاف: "تريد الولايات المتحدة أن تكون الشريك الأمني المختار لموزمبيق".

وتابع: "بغض النظر عن أصول هذه الشبكات العنيفة أو الأفراد الذين يشاركون فيها فإن ما نراه اليوم هو تابع ملتزم لداعش يعتنق فكر "داعش"، وأساليبه، ويعتنق رؤيته المتمثلة في الخلافة على الأرض".

المصدر: "رويترز"