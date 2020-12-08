كورونا... نجل جولياني يؤكد تحسن صحة أبيه

أعلن أندرو جولياني نجل رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صحة والده شهدت تحسنا ملحوظا بعد أن أصيب بفيروس كورونا.

وكتب جولياني الابن في تغريدة عبر "تويتر": "شكرا لكل من صلى من أجل والدي. لقد تحسن بشكل ملحوظ خلال الـ48 ساعة الماضية ويستمر في التحسن. لا أستطيع إبعاده عن الهاتف... الرجل لا يتوقف عن العمل".

Thank you for all the prayers for my Dad. He’s improved significantly over the last 48 hours and continues to get better. I can’t get him off the phone for the last day; the man never stops working! https://t.co/lNn1fJspex — Andrew H. Giuliani (@AndrewHGiuliani) December 8, 2020

وكان ترامب كتب مؤخرا: "رودي جولياني أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين. أتمنى له الشفاء العاجل، سوف نستمر".

المصدر: RT