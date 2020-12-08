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أوكرانيا بانتظار بنادق أجنبية لمكافحة الطائرات المسيرة

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أوكرانيا بانتظار بنادق أجنبية لمكافحة الطائرات المسيرة
Sputnik Gleb Garanich
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، روسلان خومتشاك
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أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية روسلان خومتشاك أن عسكريي بلاده سيتسلمون قريبا بنادق أجنبية الصنع لمكافحة الطائرات المسيرة.

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وقال: "في وقت قريب جدا سيستلم جنودنا في جبهة القتال بنادق إلكترونية أجنبية الصنع لمحاربة الطائرات المسيرة المعادية".

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط للحصول خلال العام القادم على منظومة "نبتون" للصواريخ المجنحة المضادة للسفن، وثلاثة قوارب أمريكية من نوع Island، وسفينة استطلاع متوسطة وقارب مدفعي مدرع صغير "غيورزا-إم"، وعدد من زوارق الإنزال.

وحذرت روسيا مرارا من أن توريد أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى تصاعد النزاع المسلح في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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