جونسون يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأربعاء في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتصلة بمرحلة ما بعد بريكست.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن "رئيس الوزراء سيتوجه غدا إلى بروكسل لمأدبة عشاء مع فون دير لاين لمواصلة المباحثات حول العلاقات المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

فيما كتبت فون دير لاين على "تويتر" أنها تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء البريطاني "لمواصلة المحادثات حول اتفاق الشراكة".

المصدر: "أ ف ب"