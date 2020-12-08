 
مباشر

"العدالة والتنمية": عسكريونا ونظراؤهم الروس مستعدون لمراقبة الهدنة في قره باغ

أخبار العالم

YouTube
المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbgy

أعلن عمر جليك المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أن الجنود الأتراك والروس مستعدون لمباشرة مهامهم في مركز المراقبة المشترك بإقليم قره باغ.

إقرأ المزيد
لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني تطبيق اتفاق وقف القتال في قره باغ
لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني تطبيق اتفاق وقف القتال في قره باغ

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أعلن جليك أن القوات التركية أكملت استعداداتها للقيام بمهامها المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ في إطار عمل مركز روسي تركي مشترك قيد الإنشاء لهذا الغرض.

وأكد أن العسكريين الأتراك سيبدأون في أداء وظيفتهم فور صدور التعليمات، مضيفا أن "هذا المركز المشترك سيبدأ عملياته قريبا"، وأن مهام القوات المسلحة التركية في مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ "ذات أهمية تاريخية قصوى".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا