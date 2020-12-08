"العدالة والتنمية": عسكريونا ونظراؤهم الروس مستعدون لمراقبة الهدنة في قره باغ

أعلن عمر جليك المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أن الجنود الأتراك والروس مستعدون لمباشرة مهامهم في مركز المراقبة المشترك بإقليم قره باغ.

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وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أعلن جليك أن القوات التركية أكملت استعداداتها للقيام بمهامها المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ في إطار عمل مركز روسي تركي مشترك قيد الإنشاء لهذا الغرض.

وأكد أن العسكريين الأتراك سيبدأون في أداء وظيفتهم فور صدور التعليمات، مضيفا أن "هذا المركز المشترك سيبدأ عملياته قريبا"، وأن مهام القوات المسلحة التركية في مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ "ذات أهمية تاريخية قصوى".

المصدر: الأناضول