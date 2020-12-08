 
مباشر

عضو بالكونغرس يكشف هدف العقوبات ضد "السيل الشمالي-2"

أخبار العالم

عضو بالكونغرس يكشف هدف العقوبات ضد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbgk

قال آدم كينزينجر عضو لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي إن عقوبات واشنطن ضد مشروع "السيل الشمالي-2"، ليست محاولة للسيطرة على أوروبا، بل لمواجهة سياسة الطاقة الروسية.

وأشار كينزينغر إلى أن الولايات المتحدة حققت تقدما جادا في العقوبات على "السيل الشمالي-2".

وأضاف: "تنظر الولايات المتحدة إلى هذا الموضوع بشكل جدي. نحن نعرف أن قسما كبيرا من أوروبا وخاصة في أوروبا الشرقية، يشعر بالقلق بخصوص مستقبل أوروبا الذي يرتبط بموارد الطاقة الروسية".

وقال إن واشنطن تدعم الشركاء الأوروبيين حتى في حال وجود خلافات معهم.

المصدر: نوفوستي



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا