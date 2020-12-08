عضو بالكونغرس يكشف هدف العقوبات ضد "السيل الشمالي-2"

قال آدم كينزينجر عضو لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي إن عقوبات واشنطن ضد مشروع "السيل الشمالي-2"، ليست محاولة للسيطرة على أوروبا، بل لمواجهة سياسة الطاقة الروسية.

وأشار كينزينغر إلى أن الولايات المتحدة حققت تقدما جادا في العقوبات على "السيل الشمالي-2".

وأضاف: "تنظر الولايات المتحدة إلى هذا الموضوع بشكل جدي. نحن نعرف أن قسما كبيرا من أوروبا وخاصة في أوروبا الشرقية، يشعر بالقلق بخصوص مستقبل أوروبا الذي يرتبط بموارد الطاقة الروسية".

وقال إن واشنطن تدعم الشركاء الأوروبيين حتى في حال وجود خلافات معهم.

المصدر: نوفوستي





