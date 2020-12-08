محامية حملة ترامب جينا إليس تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أبلغت محامية حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جينا إليس، اليوم الثلاثاء، زملاءها بأنها مصابة بفيروس كورونا.

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يأتي ذلك، عقب إعلان الرئيس ترامب الأحد أن محاميه الشخصي رودي جولياني قد أثبتت إصابته بفيروس Covid-19، مما يجعله على الأقل الشخص رقم 53 في الدائرة المقربة للرئيس، الذي يصاب بالوباء، وفقا لإحصاءات "نيويورك تايمز" و"إن بي سي نيوز".

ولفت تقرير نشرته مجلة "فوربس" إلى أن قائمة المقربين من ترامب الذين أصيبوا بالعدوى طويلة، وتشمل: السيدة الأولى ميلانيا ترامب، واثنين من أبنائه: دونالد ترامب جونيور وبارون ترامب، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، والمستشار ستيفن ميللر، ومدير الحملة بيل ستيبين، والمستشارة السابقة للبيت الأبيض كيليان كونواي، وغيرهم.

من جهة أخرى، أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، بأن جولياني حضر جلسات استماع في جورجيا وميتشيغان الأسبوع الماضي ولم يكن يرتدي فيها الكمامة في كثير من الأحيان، وصافح وعانق العديد من الأشخاص، ومن المحتمل أن يكون قد نقل العدوى إلى المئات من الأشخاص.

المصدر: رويترز