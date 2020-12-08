الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني الأمريكي يرفع دعوى ضد حملة ترامب

رفع الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني الأمريكي كريستوفر كريبس دعوى قضائية ضد حملة الرئيس دونالد ترامب، وأحد محاميه بعد تهديدات تلقاها بالقتل.

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وتتهم الدعوى محامي ترامب جو ديجينوفا، بـ"مؤامرة خبيثة" ضد أعضاء الحزب الجمهوري الذين "يتحدثون بالحقيقة ويؤدون واجباتهم العامة بضمير حي" في مواجهة مزاعم تزوير الانتخابات من قبل البيت الأبيض، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وكان مسؤول وكالة الأمن السيبراني هدفا لتهديدات بالقتل وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، التي قالت إنها راجعت ملفا قانونيا بهذا الشأن.

وأضافت أن التهديدات جاءت بعد إعلان ديجينوفا في مقابلة أذيعت على شبكة الأخبار المحافظة "نيوزماكس" أنه يجب أن "يطلق الرصاص على كريبس" لقوله إن الانتخابات الأخيرة كانت "الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي".

المصدر: رويترز