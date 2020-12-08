الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن أسانج وسط تفشي كورونا في السجن

أكد مقرر الأمم المتحدة لشؤون التعذيب نيلز ميلتزر ضرورة إطلاق سراح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من سجنه في بريطانيا فورا، أو وضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب تفشي كوفيد في سجنه.

وقال الموظف الأممي في بيان صدر الثلاثاء: "في البداية اعتقلت سلطات بريطانيا أسانج، على أساس مذكرة توقيف صادرة عن السويد فيما يتعلق بارتكاب جريمة جنسية تم رفضها رسميا لاحقا بسبب نقص الأدلة. واليوم، يتم احتجازه لأغراض وقائية فقط لضمان تسليمه للولايات المتحدة، في عملية قد تستمر لعدة سنوات".

وأكد أن "أسانج ليس مدانا جنائيا ولا يهدد أي شخص، وبالتالي فإن حبسه الانفرادي المطول في سجن شديد الحراسة ليس ضروريا".

وأشار البيان، إلى أن صحة أسانج هشة، وهو يعاني كثيرا نتيجة سجنه لفترة طويلة في الانفرادي.

وفي هذا الصدد، يشعر المقرر الأممي الخاص بقلق خاص إزاء تفشي كوفيد-19 في السجن الذي يقبع فيه أسانج، حيث ذكرت الأنباء أن 65 من حوالي 160 سجينا أصيبوا بالفيروس في السجن الذي يحتجز فيه أسانج.

المصدر: نوفوستي