عقوبات أمريكية جديدة تستهدف صادرات الفحم من كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرضها عقوبات جديدة على 6 مجموعات و4 سفن مرتبطة بنقل الفحم الكوري الشمالي.

وقال وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين: "تواصل كوريا الشمالية التحايل على الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير الفحم، وهو مصدر دخل رئيسي يساعد في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل لديها".

وأضاف: "غالبا ما يستخدم النظام الكوري الشمالي العمالة القسرية من معسكرات الاعتقال في صناعات التعدين، بما في ذلك الفحم، ويستغل شعبه لتعزيز برامج الأسلحة غير المشروعة".

المصدر: "رويترز"