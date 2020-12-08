عقوبات أمريكية جديدة تستهدف صادرات الفحم من كوريا الشمالية
Reuters
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرضها عقوبات جديدة على 6 مجموعات و4 سفن مرتبطة بنقل الفحم الكوري الشمالي.
وقال وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين: "تواصل كوريا الشمالية التحايل على الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير الفحم، وهو مصدر دخل رئيسي يساعد في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل لديها".
وأضاف: "غالبا ما يستخدم النظام الكوري الشمالي العمالة القسرية من معسكرات الاعتقال في صناعات التعدين، بما في ذلك الفحم، ويستغل شعبه لتعزيز برامج الأسلحة غير المشروعة".
المصدر: "رويترز"