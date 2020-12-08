 
مباشر

تركيا.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تسجل رقما قياسيا

أخبار العالم

تركيا.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تسجل رقما قياسيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbg6

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 211 حالة في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 15314.

إقرأ المزيد
تركيا.. 203 وفيات جديدة بفيروس كورونا
تركيا.. 203 وفيات جديدة بفيروس كورونا

كما سجلت تركيا 33198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها حالات بدون أعراض، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى رقم تم الإبلاغ عنه منذ بداية الوباء.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا في أعلى عدد من الحالات اليومية بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

وفرضت الحكومة عمليات إغلاق كاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام الأسبوع لمكافحة الارتفاع الحاد في الوفيات والإصابات.

ووفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول دول العالم، فقد تجاوز عدد إصابات كورونا الإجمالي في تركيا 900 ألف، فيما تجاوز عدد الوفيات 15 ألفا.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا