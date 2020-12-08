الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مواطن باكستاني لصلته بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية على المواطن الباكستاني يوسف علي مراج لصلته بـ"فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفرضت الحكومة الأمريكية الخميس الماضي، عقوبات على مؤسسة إيرانية ومديرها بدعوى أنهما على صلة ببحوث متعلقة بتطوير أسلحة كيميائية.

وأكدت وزارة المالية في بيان لها، أن "عقوباتها الجديدة تطال (مجموعة شهيد ميثمي) ومديرها مهران ببري"، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تابعة لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في وزارة الدفاع الإيرانية، والتي اغتيل رئيسها العالم النووي محسن فخري زاده مؤخرا قرب طهران.

وشدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، على أن "تطوير إيران أسلحة الدمار الشامل يشكل خطرا على أمن جيرانها والعالم"، مضيفا: "ستستمر الولايات المتحدة في مواجهة أي جهود من قبل النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيميائية يمكن استخدامها من قبله وجماعات تابعة له لتقديم أجندته الخبيثة".

المصدر: :رويترز"